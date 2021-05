Ossa in salute: occhio all’alimentazione, alla vitamina D e alle sigarette

La salute delle nostre ossa è fondamentale per il corretto funzionamento delle articolazioni e per il benessere di tutto l’organismo. Diventa quindi molto importante prendersene cura e preservarne l’integrità strutturale nel corso degli anni, in particolar modo quando l’età avanza. Ecco perché oggi scopriremo insieme come far sì che siano sempre in salute, grazie ad accorgimenti relativi all’alimentazione e all’assunzione di vitamina D e vizi da evitare come il fumo.

ALIMENTAZIONE

Ci sono degli alimenti che fanno bene alle ossa, e si parla specialmente di quelli ad alto contenuto di calcio, una sostanza fondamentale per la loro salute. Allo stesso tempo, ci sono anche altri alimenti che è bene evitare , in quanto non giovano alle ossa e anzi potrebbero aumentare il rischio di osteoporosi. Fra i cibi consigliati si trovano ad esempio il latte e gli yogurt, insieme alle verdure e al salmone, proprio per via dell’alto contenuto di calcio. L’elenco include anche la carne magra, la frutta, i cereali e l’olio extravergine di oliva, e lo stesso vale per i legumi e l’acqua. Al contempo, però, bisogna limitare il consumo di sale, per via dei rischi portati da un eccesso di sodio. Anche i salumi e le carni lavorate sono da ridurre al minimo, insieme agli zuccheri (bevande alcoliche comprese).

LA VITAMINA D PER LE OSSA



Quando si parla di ossa non si può non parlare anche di vitamina D. Questa sostanza, infatti, risulta fondamentale per la nostra salute, dato che spesso alcune problematiche relative alle ossa e alle articolazioni sono correlate a una carenza di questo pro-ormone.

Per conoscere quali sono i sintomi specifici della carenza di vitamina D è bene leggere degli approfondimenti presenti online e fare molta attenzione a eventuali segnali lanciati dal corpo; una scarsa assunzione di vitamina D può infatti provocare danni che vanno ben oltre l’osteoporosi, come ad esempio il rachitismo e l’osteomalacia. Di conseguenza, è sempre consigliabile rivolgersi al proprio medico per farsi indicare una cura personalizzata.

SIGARETTE NEMICHE DELLE OSSA



Il fumo fa male non solo a cuore e polmoni, ma anche alle ossa. Ci sono conseguenze negative legate al vizio delle sigarette a prescindere dall’età: negli adulti aumenta il rischio di osteoporosi, ma anche i più giovani non devono abbassare la guardia, in quanto per via del fumo la densità ossea diminuisce progressivamente col passare degli anni, causando dei danni importanti. Vi è quindi una maggiore esposizione al rischio di fratture e lesioni, con una notevole riduzione delle capacità di recupero di qualsiasi tipo di lesione che coinvolga il sistema muscoloscheletrico.