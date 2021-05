Processo alle cosce cutresi, abbreviato: condanne per oltre 350 anni di carcere

Ben 43 condanne per un totale di oltre 350 anni di carcere: una vera “stangata” piovuta addosso alla maggior parte dei 63 imputati - 17 sono stati quelli assolti - che hanno scelto di esser giudicati con il rito abbreviato nel processo scaturito dalle operazioni Malapianta (QUI) e Infectio Core Business (QUI).

Si tratta di due blitz che tra il maggio ed il dicembre del 2019 decapitarono le cosche di ‘ndrangheta Mannolo, Zoffreo e Trapasso di San Leonardo di Cutro, nel crotonese, con le loro proiezioni nel centro Italia, in Umbria in particolare, portando dapprima al fermo di 35 persone e poi di altre 23.

È stato dunque il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Catanzaro, Gabriella Logozzo, ad infliggere le pene che vanno da un minimo di dieci mesi ad un massimo di vent’anni di reclusione,

LE CONDANNE

Il gup ha dunque inflitto 8 anni di reclusione a Sherif Arapi; 14 anni ad Antonio Barbaro; 4 anni e 8 mesi e 8mila euro di multa s Domenico Basile; 10 anni per Antonio Bevilacqua; 1 anno e 3mila euro di multa a Ilirjan Kali; 3 anni e 6mila euro a Alessandro Caputo; 4 anni e 18mila euro a Giacinto Castagnino.

Ed ancora: Fabrizio Conti, 7 anni e 8 mesi; Antonio Costantino, 1 anno, 6 mesi e 4 mila euro di multa; Giuseppe Costantino, 1 anno, 4 mesi e 4mila euro di multa; Mario Cutrì, 14 anni; Mario De Bonis, 7 anni, 4 mesi e 10.200 euro di multa; Mario Falcone, 4 anni e 4mila euro di multa; Sandro Forin, 3 anni, 4 mesi e 4mila euro di multa.

Inoltre, Ambra Germini, 1 anno, un mese, 10 giorni e 400 euro di multa; Pasquale Gentile, 20 anni; Cosimo Manetta, 11 anni e 8 mesi; Daniela Mannolo, 3 anni, 4 mesi; Dante Mannolo (cl. 68), 9 anni e 4 mesi; Dante Mannolo (cl. 79), 6 anni, 8 mesi e 6mila di multa; Giuseppe Mannolo, 19 anni e 10 mesi.

E poi, Fabio Mannolo, 5 anni, 4 mesi e 4mila euro di multa; Lucia Mannolo, 10 mesi e 20 giorni; Mario Mannolo, 20 anni; Pasquale Mannolo, 10 mesi e 20 giorni; Vincenzo Antonio Mazzeo, 5 anni e 4 mesi; Antonio Mercurio, 3 anni, 6mesi e 20 giorni; Walter Nardoni, 4 anni, 2 mesi, 20 giorni e 6mila di multa

Ancora, Elio Passalacqua, 11 anni e 4 mesi di reclusione; Francesco Passalacqua, 10 anni, 2 mesi e 20 giorni; Leonardo Passalacqua, 11 anni e 8 mesi di reclusione; Luigi Pignanelli, 9 anni e 6 mesi; Alessandro Perini, 11 anni e 8 mesi; Nicola Perri, 11 anni e 6 mesi; Gregorio Procopio, 10 anni.

Infine, Luigi Raso, 12 anni; Emiliano Regni, 5 anni e 8 mesi; Domenico Ribecco, 10 anni; Francesco Ribecco, 9 anni e 4 mesi; Natale Ribecco, 15 anni e 4 mesi; Francesco Valentini, 7 anni e 4 mesi; Fiore Zoffreo, 20 anni; Leonardo Zoffreo, 18 anni.

LE ASSOLUZIONI

Sono stati invece assolti: Giuseppe Affatato; Leonardo Bevilacqua; Francesco Procopio; Assunta Cardillo; Concetta Cirillo; Salvatore Crugliano; Antonio Procopio; Piero Scerbo; Pietruccia Scerbo; Roberto Taverna; Olindo Verrico; Bassirou Diakhate; Florin Dumetru Gavitescu; Antonella Passalaqua; Antonio Caterisano; Rosina Levato e Sauro Passeri.

Non luogo a procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Antonio Iannone e Caterina Iannone; e per morte sopravvenuta per Francesco Lobello.