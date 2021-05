Regionali, il M5S no molla e fa scendere in campo anche Conte: “Cerca mediazione”

Non molla il Movimento 5 stelle. Crede così fermamente nella strada della “coalizione unitaria fra le forze civiche e del centrosinistra alle prossime elezioni regionali della Calabria” da far scendere in campo anche l’ex premier Giuseppe Conte.

È quanto fanno sapere i coordinatori della campagna elettorale in Calabria Alessandro Melicchio e Giuseppe Giorno. I due scrivono che Conte “ha preso a cuore le sorti della nostra regione e si sta prodigando, in queste stesse ore, alla ricerca di una mediazione che possa offrire alla Calabria e ai calabresi una prospettiva di vero cambiamento da raggiungere con una concreta possibilità di governo della nostra martoriata regione”.

Un invito, quello alla coalizione unitaria, lanciato prima dai portavoce del Movimento (LEGGI), poi anche dalla sottosegretaria al sud Dalila Nesci (QUI). Ma l'appello è caduto nel vuoto, dato che il candidato alla Regione Luigi De Magistris ha ribadito per ben due volte di non essere interessato nè alle primarie, nè alla coalizione con il Pd e il Movimento.