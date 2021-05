Rinnovabili, Savaglio a Cingolani: “Calabria può essere centro di investimenti”

La Calabria come centro di riferimento sulle energie rinnovabili. Ne è sicura l’assessora regionale all’Innovazione e alla Ricerca scientifica, Sandra Savaglio, che in una videoconferenza con il ministro della Transizione ideologica, Roberto Cingolani, ha candidato la regione a “nucleo strategico sul Mediterraneo nell’ambito del Pnrr”.

“Noi – ha detto Savaglio – mettiamo in campo le nostre idee e i nostri centri universitari: su tanti settori dell’energia rinnovabile siamo all’avanguardia nel Paese”.

Cingolani ha annunciato una serie di iniziative in tema con gli argomenti discussi nel corso di un incontro definito proficuo da tutti i partecipanti. Per questo l’assessora e il ministro si aggiorneranno per un nuovo incontro, per definire le linee concrete dei progetti finanziabili e cantierabili sull’energia pulita.