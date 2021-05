Covid in Calabria, frenata dei contagi (+70) ma con meno tamponi

Calo dei contagi in Calabria, dove nelle ultime 24 ore sono stai registrati 70 nuovi casi e sono due i decessi. Dunque una brusca frenata rispetto ai 165 casi di ieri (QUI).

È la provincia reggina a registrare più casi con i suoi 49 nuovi positivi, seguono Vibo Valentia (+14), Cosenza (+4), Crotone (+2) e Catanzaro (+1). Dati emersi dai 1.336 tamponi effettuati e processati nell’ultima giornata.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 65.938, mentre i decessi totali sono 1.140.

I guariti sono in tutto 53.917, per un incremento giornaliero di 381 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 10.894.

Diminuiscono ancora i ricoveri nei reparti ordinari, dove al momento si trovano 283 persone (-2), mentre in terapia intensiva sono ricoverati 29 pazienti (+1). In isolamento domiciliare si trovano invece 10.582 persone (-312).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Da inizio pandemia nel Reggino sono stati registrati 22.176, ma i positivi delle ultime 24 ore sono 49. Attualmente i casi attivi sono 1.455, di cui 72 ricoveri in reparto a Reggio Calabria, 25 a Gioia Tauro, 4 a Melito (+5); 9 in terapia intensiva (+1); 1.345 in isolamento domiciliare (-67). I casi chiusi sono 20.721, di cui 20.408 guariti (+116); 313 deceduti.

Nel Cosentino i nuovi casi sono 4, ma da inizio pandemia si sono ammalati in 22.018. Attualmente i casi attivi sono 7.035, di cui 71 ricoveri in reparto a Cosenza, 21 a Rossano, 7 ad Acri, 7 a Cetraro; 11 in terapia intensiva (-1); 6.915 in isolamento domiciliare (-117). I casi chiusi sono 14.983, di cui 14.469 guariti (+121); 514 deceduti (+2).

Nel Catanzarese c’è un solo caso, ma da il totale si attesta a quota 9.750. Attualmente i casi attivi sono 1.431, di cui 24 ricoveri in reparto a Catanzaro, 6 a Lamezia Terme, 4 al Mater Domini (-1); 9 in terapia intensiva (+1); 1.388 in isolamento domiciliare (-95). I casi chiusi sono 8.319, di cui 8.185 guariti (+96); 134 deceduti.

Nel Crotonese il totale dei casi confermati è 6.300, mentre nell’ultima giornata i nuovi positivi sono solo 2. Attualmente i casi attivi sono 667, di cui 21 ricoveri in reparto (+1); 646 in isolamento domiciliare 8-35). I casi chiusi sono 5.633, di cui 5.543 guariti (+36); 90 deceduti.

Nel Vibonese, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 5.311, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 14 nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 253, di cui 18 ricoveri in reparto; 235 in isolamento domiciliare (+20). I casi chiusi sono 5.058, di cui 4.969 guariti (+12); 89 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altre regioni o stato i casi attivi sono 53 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 343, tutti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.