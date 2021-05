Sanità, Tar boccia l’Asp di Catanzaro: “Sant’Anna Hospital va accreditato”

La convenzione del Sant’Anna Hospital di Catanzaro doveva essere concessa. È quanto ha stabilito il Tar della Calabria che di fatto ha annullato la delibera dell’Asp del capoluogo con la quale non l'aveva invece rinnovata alla struttura dunque non accreditando la clinica cardiochirurgica per il 2020. Una delibera firmata a seguito dell’indagine “Cuore matto” (QUI).



Per i giudici del tribunale amministratuvo ’accreditamento infatti era attivo, dal momento che veniva rinnovato automaticamente ogni triennio mentre l’indagine penale risulta “inconferente” rispetto alla decisione dell’Asp.

Per i togati dunque l’Asp deve “rideterminarsi in ordine alla contrattualizzazione 2020”. Inoltre i commissari dovranno rendere note le proprie decisioni sull’accreditamento della struttura sanitaria per il 2021.