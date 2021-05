Cessaniti, perde l’equilibrio e cade in un burrone. Morto 75enne

È precipitato in un burrone nella frazione di San Cono di Cessaniti un uomo di 75 anni, Nino Sorrentino. L'uomo stava percorrendo a piedi un tratto di strada, nei pressi della sua abitazione, quando, per cause in corso di accertamento, è caduto in fondo al precipizio.

I soccorsi arrivati sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul luogo sono giunti anche i carabinieri, i sanitari del 118 con due ambulanze, i vigili del fuoco e l’elisoccorso.