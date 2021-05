Sersale, sorpreso a rubare gasolio dai pullman di Ferrovie della Calabria. Arrestato

Ladro in azione a Sersale. I carabinieri della stazione locale hanno fermato in flagranza di reato una persona sorpresa a rubare gasolio dai serbatoi di un autobus aziendale di Ferrovie della Calabria in sosta a Sersale.

È successo nel corso delle attività di appostamento avviate dai militari a seguito della denuncia di furti di gasolio dai pullman delle Ferrovie della Calabria.

La direzione esprime dunque apprezzamento e ringrazia “il Comandante della Stazione dei Carabinieri per essere intervenuti e aver impedito ulteriori danni a discapito della Società”.