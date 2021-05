“Rinascita-Scott”, udienza sospesa per un presunto caso Covid-19

Udienza sospesa al processo Rinascita Scott che si sta tenendo a Lamezia Terme. A seguito della positività al Covid-19 di un istituto di vigilanza che si occupa della sicurezza al metal detector. L’uomo si è infatti recato alla postazione medica evidenziando uno stato di malessere.

Il tampone rapido avrebbe dato esito positivo e sono stati avviati tutti gli accertamenti per avere l’ufficialità.

La postazione al momento sta eseguendo diversi tamponi rapidi per stabilire se ci siano altri casi positivi. Per questo motivo l’udienza è stata sospesa in attesa di altre comunicazioni da parte del Tribunale che è in stretto contatto con le autorità sanitarie locali.