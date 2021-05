Impresa 4.0: al via l’edizione 2021 del premio “Top of the PID”

La Camera di commercio di Crotone comunica l’avvio del premio “Top of the PID 2021”, l’iniziativa promossa da Unioncamere per il tramite del PID - Punto Impresa Digitale delle Camere di commercio con l'obiettivo di individuare e dare visibilità a progetti innovativi che, sfruttando le tecnologie digitali, possono aiutare le imprese nella ripartenza economica post-pandemia, favorendo la transizione digitale ed ecologica.

“Il premio Top of the Pid, che giunge alla sua terza edizione, rappresenta un momento di risalto a livello nazionale per le imprese del territorio che hanno realizzato, o stanno realizzando, progetti di innovazione digitale che possano agevolare le imprese a garantire la continuità operativa nello scenario che si prospetta dopo la pandemia da Covid-19”, afferma il Commissario Straordinario della Camera di commercio di Crotone, Alfio Pugliese.

Il Premio "Top of the PID" è rivolto alle aziende che hanno utilizzato i servizi offerti dal PID- Punto Impresa Digitale (Voucher Digitali, SELFI4.0– Self Assessment della maturità digitale, ZOOM 4.0 - Assessment guidato della maturità digitale, Servizi di orientamento e mentoring).

In particolare, saranno premiate le singole imprese che hanno realizzato o stanno realizzando progetti di innovazione digitale in uno dei seguenti ambiti: circular economy, manifattura intelligente e avanzata, sociale (salute, biotecnologie, cultura...); servizi, commercio, distribuzione e turismo (soluzioni digitali avanzate per il marketing o customer care, logistica, patrimonio culturale...); nuovi modelli di business 4.0 e competenze digitali.

Le imprese vincitrici potranno esporre e partecipare ad un evento realizzato nell’ambito di una fiera di rilevanza nazionale dedicata ai temi dell’innovazione, per raccontare il proprio progetto innovativo.

Tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione e il regolamento dell'edizione 2021 di "TOP of the PID" sono disponibili nel sito della rete dei Punto Impresa Digitale (www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e sul sito della Camera di commercio di Crotone www.kr.camcom.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Punto Impresa Digitale della Camera di commercio di Crotone all’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .