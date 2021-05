Continua lo sciopero della fame degli attivisti “Fattivi Italia 5 Stelle” per la sanità

È una prova di resistenza e caparbietà quella del gruppo attivisti "Fattivi Italia 5 Stelle", che con Giuseppe Campanella continuano lo sciopero della fame per la Calabria. La protesta del gruppo grillino è forte e mira a far rumore.

"Ci stiamo sottoponendo allo sciopero della fame in una regione dove non si muore di fame, ma per mancanza di ospedali e assistenza sanitaria.” Dichiarano dal direttivo di "Fattivi Italia 5 Stelle".

“Andremo avanti e useremo ogni mezzo a nostra disposizione, - aggiungono - siamo determinati a proseguire questa protesta eclatante. Ci aspettiamo qualche risposta dalle istituzioni preposte, è opportuno che a tutti i livelli ci si dia una mossa. Si muore di malasanità e per mancanza di ambulanze, - concludono - questo è qualcosa di inaccettabile".