Covid in Calabria, 165 nuovi casi e 2 decessi

Sono 165 i nuovi casi di Covid-19 registrati nel bollettino di oggi 23 maggio e sono due i decessi. Un dato in linea con i casi di ieri, quando i nuovi positivi erano 161 (QUI).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 65.881, mentre il numero totale di decessi si attesta a quota 1.138.

È la provincia di Cosenza a registrare più casi con i suoi 69 positivi, seguono Reggio Calabria (+46), Catanzaro (+31), Crotone (+18) e Vibo Valentia (+1).

Cala la pressione sulle strutture sanitarie e in particolare nei reparti Covid dove al momento sono ricoverati 285 pazienti (-9), mentre in terapia intensiva si trovano 28 persone (+4). In isolamento domiciliare si trovano invece 10.894 (+39).

I guariti sono 53.536 (+129), mentre gli attuali positivi sono in tutto 11.207. Dati sui nuovi positivi emersi dai 2.724 tamponi effettuati e processati.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i casi totali hanno raggiunto quota 22.127, i nuovi positivi sono 46. Attualmente i casi attivi sono 1.522, di cui 71 ricoveri in reparto a Reggio Calabria, 25 a Gioia Tauro (-8); 8 in terapia intensiva; 1.412 in isolamento domiciliare (-71). I casi chiusi sono 20.605, di cui 20.292 guariti (+119); 313 deceduti.

Nel Cosentino, dove i nuovi positivi sono 69, da inizio pandemia si sono ammalati in 22.014. Attualmente i casi attivi sono 7.154, di cui 71 ricoveri in reparto a Cosenza, 21 a Rossano, 7 ad Acri, 7 a Cetraro (-4); 12 in terapia intensiva (+2); 7.032 in isolamento domiciliare (+71). I casi chiusi sono 14.860, di cui 14.348 guariti (+1); 512 deceduti.

Nel Catanzarese i nuovi positivi sono 31, mentre il totale dei casi registrati in provincia è: 9.749. Attualmente i casi attivi sono 1.526, di cui 23 ricoveri in reparto a Catanzaro, 7 a Lamezia Terme, 5 al Mater Domini (+1); 8 in terapia intensiva (+2); 1.483 in isolamento domiciliare (+27). I casi chiusi sono 8.223, di cui 8.089 guariti, 134 deceduti (+1).

Nel Crotonese, dove da inizio pandemia i casi di Sars-CoV-2 sono stati 6.298, i casi delle ultime 24 ore sono 18. Attualmente i casi attivi sono 701, di cui 20 ricoveri in reparto (-2); 681 in isolamento domiciliare (+18). I casi chiusi sono 5.597, di cui 5.507 guariti; 90 deceduti (+1).

Nel Vibonese si registra un solo caso, ma da inizio pandemia i casi totali sono stati 5.297. Attualmente i casi attivi sono 251, di cui 18 ricoveri in reparto (-2); 233 in isolamento domiciliare (-6). I casi chiusi sono 5.046, di cui 4.957 guariti (+9); 89 deceduti.

Per quanto riguarda le infezioni da Covid-19 di persone provenienti da altro stato o regione, al momento i casi attivi sono 53 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 343, tutti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.