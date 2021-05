Controlli a San Giovanni, aggrediti cinque agenti e comandante della polizia locale

Aggressione ai danni di cinque agenti e del comandante della Polizia locale di San Giovanni in Fiore. È quanto fa sapere la sindaca Rosaria Succurro in un post su Facebook.

A seguito di assembramenti in alcuni locali della movida del centro della Sila, la prima cittadina ha contattato le forze dell’ordine per monitorare le situazione.

Così i cinqud agenti e il comandante Rosario Marano si sono recati sul posto dove, mentre stavano raccomandando ad alcuni giovani di tenere il distanziamento e di portare la mascherina, sono stati aggrediti.

I fatti si riferiscono alla serata di ieri. Succurro ha quindi assicurato che gli agenti, dopo aver identificato i responsabili delle aggressioni, hanno sporto denuncia.

“Con grande fatica e responsabilità dei cittadini – prosegue la sindaca – San Giovanni in Fiore sta uscendo da un periodo durissimo, come confermano i dati. Dobbiamo ripartire e riprendere la nostra vita, ma sempre con prudenza e nel rispetto delle regole. Diversamente, gli sforzi collettivi verranno vanificati dall’incoscienza di pochi. In ogni caso, proseguiremo con i controlli”, ha detto Succurro.