Tragedia a Vibo Marina, scontro frontale tra due auto: morto 18enne

Tragedia a Vibo Marina. Questa sera un giovane di 18 anni, Dennis Muzzì, è deceduto a seguito di un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate lungo l’ex statale 522 nei pressi dell'ex cementificio.

L'impatto è stato così violento che per il giovane non c’è stato nulla da fare, mentre sono rimaste ferite altre due persone che sono state trasportate all’ospedale di Vibo Valentia.

I sanitari del 118, arrivati sul posto, hanno potuto solo constare il decesso del 18enne. Sul luogo anche i carabinieri di Vibo Marina che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Presenti anche i vigili del fuoco che hanno estratto dagli abitacoli delle due auto, due Lancia Y, gli occupanti.

Il traffico ha subito rallentamenti per alcune ore.

(ultimo aggiornamento 22:56)