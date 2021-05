Operazione Andromeda, escono dal carcere Anzalone e Torcasio

Tornano in libertà Angelo Anzalone e Vincenzo Torcasio, accusati di aver ucciso il boss Antonio Torcasio. La Corte d’Appello ha infatti accolto le richieste dei legali dei due e ha disposto la scarcerazione in attesa del processo bis disposto dalla Cassazione.

Nel processo celebrato con rito abbreviato scaturito dall’inchiesta Andromeda, entrambi erano stati condannati dal gup, Anzalone all’ergastolo e Torcasio a 30 anni di reclusione. Le accuse mosse sono di concorso nell’omicidio di Antonio Torcasio e per associazione mafiosa.

In appello era stata confermata la condanna all’ergastolo per Anzalone, mentre la pena di Torcasio era stata ridotta da 30 a 16 anni di reclusione. Poi nel 2020 i giudici della Cassazione hanno annullato la condanna per entrambi per il solo reato di omicidio, confermando tuttavia l’associazione mafiosa. Per questo motivo il nuovo giudizio è stato rinviato in Corte d’Appello.