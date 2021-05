Waterfront Reggio, Spirlì: “Nuova perla calabrese”

C’era anche il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, all’inaugurazione del Waterfront di Reggio Calabria.

E ha parlato di “nuova perla calabrese” dato che il tratto di lungomare “si arricchisce di una nuova perla, di un nuovo luogo di incontro e di relazioni. E se prima era il più bel chilometro d’Italia, ora la sua bellezza è raddoppiata”.

“Sono veramente molto felice. Finalmente – ha affermato il presidente –, con il waterfront questo lungomare prende vita e assume quella importanza che avrebbe dovuto avere fin dal primo momento. Sono passati molti anni, da allora, e sono stati superati tanti silenzi istituzionali e molte colorazioni politiche. Ma, oggi, come presidente della Regione e come cittadino metropolitano, sono veramente contento e orgoglioso per questo risultato. Mi auguro – ha concluso Spirlì – che i visitatori italiani e i turisti stranieri possano godere di questa bellezza in più offerta dalla Calabria”.

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha parlato di “un’opera che dà valore a questo momento che è a suo modo storico. Nonostante sia sindaco da 7 anni non ci si abitua mai al raggiungimento di un traguardo, tassello più ampio di una visione di città che si è cominciata a realizzare e immaginare circa 20 anni fa, quando con Italo sindaco, si decise di eliminare la linea ferroviaria che isolava la città dal suo mare. Una città sul mare che si trasforma in città di mare. Non più visto come una minaccia, ma come elemento di contaminazione culturale, in termini di sviluppo, prospettive economiche, sociali, produttive e turistiche”.

