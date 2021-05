Torretta, scontro frontale sulla 106. Otto feriti

Otto persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 nei pressi di Torretta. Per cause in corso di accertamento tre auto si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, le squadre Anas, la Polstrada e i Vigili del Fuoco di Crotone per gli accertamenti della dinamica e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Al momento infatti il tratto di strada è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni.