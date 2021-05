Covid. Il bollettino. Scendono i contagi (+161) ma non le vittime (+5)

Scendono i contagi in Calabria, come certificato dall’ultimo bollettino regionale appena pubblicato. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati individuati ulteriori 161 contagi da coronavirus, ai quali segunono, purtroppo, 5 vittime.

Il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Cosenza (+52), seguita da quelle di Reggio Calabria (+50), di Catanzaro (+33), di Crotone (+15) e di Vibo Valentia (+9). Sono stati 844.539 i tamponi eseguiti su un totale di 776.180 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 21.881 (+52): casi attivi 7.085 (73 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 21 in reparto al presidio di Rossano;8 al presidio ospedaliero di Acri; 8 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 6.961 in isolamento domiciliare); 14.859 i casi chiusi (14.347 guariti, 512 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 22.031 (+50) e così distribuiti: casi attivi 1.595 (74 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 24 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 6 in reparto al presidio ospedaliero di Melito; 8 in terapia intensiva; 1.483 in isolamento domiciliare); 20.486 i casi chiusi (20.173 guariti, 313 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 9.718 (+33) casi attivi sono 1.467 (26 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 5 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 7 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.422 in isolamento domiciliare); 8.222 i casi chiusi (8.089 guariti, 133 deceduti).

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 6.281 (+15), gli attivi sono 685 (22 in reparto; 663 in isolamento domiciliare); 5.596 i casi chiusi (5.507 guariti, 89 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi covid salgono a 5.296 (+9) e gli attivi sono 259 (20 ricoverati, 239 in isolamento domiciliare); 5.037 i casi chiusi (4.948 guariti, 89 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 53 casi attivi e 343 casi chiusi, tutti guariti.