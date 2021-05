Messina, violenta lite tra motociclisti: 10 arresti, coinvolti tre calabresi

È stata una serata movimentata nel centro di Messina, dove un gruppo di bikers ha dato vita ad una violenta rissa in Viale San Martino, aggredendo due soggetti che si trovavano sul posto. Tutti i soggetti coinvolti farebbero parte del gruppo dei “Bandidos”, che ha diverse sedi tra Messina, Siracusa e Reggio Calabria.

Immediato l’intervento di una pattuglia che si trovava in zona, che ha prestato soccorso ai due soggetti aggrediti: si tratta di un uomo e di una donna, trasportati in ospedale per trauma cranico e varie ferite. Rinvenuti sul posto dell’aggressione diverse mazze di legno e manganelli, assieme ad un coltello ed una motocicletta abbandonata dagli aggressori.

In breve tempo gli agenti della Questura di Messina sono riusciti ad inviduare i vari motociclisti coinvolti nell’aggressione, dieci soggetti in tutto che stavano cercando di dileguarsi a bordo delle loro moto. Tre di questi erano diretti presso la rada di San Francesco, nel tentativo di imbarcarsi per la Calabria. Sono stati però bloccati in tempo, e trovati in possesso di un taglierino e di un cacciavite. Uno di loro era per altro ferito gravemente alla mano, dove aveva riportato un profondo taglio ritenuto guaribile in 25 giorni.

Le indagini proseguono per individuare eventuali ulteriori responsabili. Si ipotizza che l’aggressione sia maturata a seguito di una serie di dissidi interni al moto club, tramutatisi in rivalità che avrebbero dato vita all’aggressione.