Rende. Fuoco avvolge Calabria Maceri, fiamme in capannone di Rsu

Sono divampate nella notte le fiamme che hanno interessato un deposito di 2.400 metri quadrati della Calabria Maceri a Rende. Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, ha avvolto la struttura in cui vengono effettuate le attività di stoccaggio di rifiuti solidi urbani della società.

Il fuoco ha distrutto cumuli di rifiuti di vario genere dentro la struttura in cemento armato, e attrezzature e macchinari e ha coinvolto anche numerose balle di plastica e carta situate nel piazzale adiacente.

I vigili del fuoco sono intervenuti col supporto di due autobotti e un'autoscala. Alle 6.30 l’incendio è stato circoscritto ed è sotto controllo ma ancora in atto.

I pompieri stanno procedendo, con l'aiuto di pale meccaniche allo smassamento dei rifiuti e allo spegnimento di numerosi focolai.

La grossa colonna di fumo originata dalla combustione ha reso necessario l'intervento del nucleo Nbcr del comando di Catanzaro per rilevamenti ambientali. Da questa mattina sul posto anche il personale dell'Arpacal.

Non risultano danni a persone. Sul luogo presenti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Nel frattempo la sezione di Cosenza della Croce Rossa ha diramato un avviso chiedendo alle persone che abitano in zona Settimo di Rende, Settimo di Montalto, zona industriale Rende di “tenere le finestre di casa chiuse, per il fumo, in quanto è in corso un vasto incendio all’impianto di stoccaggio rifiuti della zona industriale di Rende con venti che spirano in direzione nord”.

(ultimo aggiornamento 9:20)