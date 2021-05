Italia Cup, patrocinio della “Reggina 1914” all’evento del Circolo Velico Reggio

Patrocinio della “Reggina 1914” all’Italia Cup, l’evento sportivo organizzato dal Circolo Velico di Reggio Calabria.

I dirigenti del circolo hanno visitato gli impianti del Sant’Agata e qui hanno gettato le basi per una collaborazione con la Reggina 1914. La società sportiva, infatti, è diventata partner della regata di vela laser che dal quattro al sei giugno porterà in città 400 imbarcazioni.

Le imbarcazioni porteranno il logo della Reggina, così da testimoniare in tutta Italia l’amore per lo Sport che si respira in riva allo Stretto.

La squadra della Reggina sarà invitata a visitare gli impianti della vela e stabilire un confronto, sempre più stretto, tra vela e calcio. Tutto con l’obiettivo di allacciare sinergie a lungo termine e con queste creare possibilità concrete di sviluppo per la città “civile” e per il suo hinterland.