Al via le proiezioni del docufilm su Vincenzo Scaramuzza

Sabato 22 e lunedì 24 Maggio, alle ore 10:00, presso le scuole: Liceo “Scaramuzza” e I.C. “Alcmeone”, si aprirà la rassegna dedicata agli studenti crotonesi riguardante la proiezione del docufilm “Respirando con la musica, la storia di Vincenzo Scaramuzza” realizzato dalla Fondazione D’Ettoris assieme ad Ipnotica Produzioni, regia di Maria Pia Cerulo con Sebastiano Somma, Gianluca Potenziani e Oceano Tripaldi.

Il docufilm racconta la carriera e la vita del grande pianista crotonese, focalizzando l’attenzione, oltre che sulle sue doti di esecutore, sull’innovativo metodo di insegnamento da lui ideato, una rivoluzione filosofica oltre che musicale.

Congiuntamente alla proiezione del film, verrà presentato il volume "Vincenzo Scaramuzza: dialoghi intorno all'uomo e all'artista" a cura di Angela Floccari pubblicato dalla Fondazione D’Ettoris. Un volume divulgativo realizzato per avvicinare i giovani non solo allo Scaramuzza artista, ma anche e soprattutto per cogliere la sua dimensione “umana”.

La rassegna rientra nel fitto e ricco calendario di eventi programmato dalla Fondazione nell’ambito del progetto “Vincenzo Scaramuzza, genio internazionale della musica”.