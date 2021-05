Crotone. Non rispettano misure anti Covid, sospese quattro attività commerciali

Non avrebbero seguito le norme anti Covid e per questo motivo gli agenti della sezione Pasi della Questura di Crotone hanno sospeso per cinque giorni quattro attività del capoluogo.

Il Prefetto ha recepito le acquisizioni della Questura, e ha quindi emesso i provvedimenti di sospensione per la cartoleria di un 46enne; un’utensileria di un 39enne; un’impresa edile di un 49enne e per l’attività di noleggio auto di un 32enne.