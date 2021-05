Balneazione, due punti non conformi a Rocca Imperiale

Sono due i punti non conformi a Rocca Imperiale. L’Arpacal ha effettuati un’analisi dei campioni nei unti “scoglio del Cervaro” e Torrente San Nicola e ha registrato valori di Escherichia coli pari a 600 e 680.

L’ufficio ha inviato i risultait al Comune che dovrà comunicare all’Agenzia le misure di gestione intraprese, come l’individuazione delle cause di inquinamento, i programmi d'intervento, la rimozione delle cause, nonché le relative ordinanze sindacali di divieto alla balneazione per i tratti indicati.