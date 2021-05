Covid in Calabria, in 24 ore 253 nuovi casi e 4 decessi

Sono 253 i nuovi contagi in Calabria e sono 4 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Contagi dunque in linea con ieri, quando sono stati registrati 263 casi. (QUI)



Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono 65.555 e 1.131 i decessi totali.

Nella provincia di Cosenza sono 71 i casi, a Reggio Calabria e Catanzaro sono 63, 41 a Crotone e 15 a Vibo Valentia.

Cala la pressione sulle strutture sanitarie, al momento i ricoveri nei reparti ordinari sono 314 (-11) e in terapia intensiva si trovano 27 pazienti. Il dato dell’isolamento domiciliare segna un aumento di 28 casi da seguire a casa per un totale di 10.799, mentre i guariti di oggi sono 232, per un totale di 53.284 persone. I casi attivi sono 11.140.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i nuovi casi sono 63, il totale delle persone che hanno contratto il Covid sono 22.031. Attualmente i casi attivi sono 1.615, di cui 77 ricoveri a Reggio, 28 a Gioia Tauro, 6 a Melito (-4); 9 in terapia intensiva; 1.495 in isolamento domiciliare (+6). I casi chiusi sono 20.416, di cui 20.104 guariti (+60); 312 deceduti (+1).

Nel Cosentino il totale delle persone che si sono ammalate è 21.892, mentre i casi delle ultime 24 ore sono 71. Attualmente i casi attivi sono 7.038, di cui 76 ricoveri a Cosenza, 24 a Rossano, 10 ad Acri, 8 a Cetraro (-9); 11 in terapia intensiva; 6.906 in isolamento domiciliare (-28). I casi chiusi sono 14.854, di cui 14.345 guariti (+51); 509 deceduti (+3).

Nel Catanzarese i nuovi casi sono 63, mentre il totale si attesta a: 9.685. Attualmente i casi attivi sono 1.474, di cui 25 ricoveri a Catanzaro, 5 a Lamezia Terme, 6 al Mater Domini (-2); 7 in terapia intensiva; 1.431 in isolamento domiciliare (+9). I casi chiusi sono 8.211, di cui 8.078 guariti (+55); 133 deceduti.

Nel Crotonese, dove i nuovi casi sono 41, da inizio pandemia si sono ammalati in 6.266. Attualmente i casi attivi sono 691, di cui 26 ricoveri (+5); 665 in isolamento domiciliare (-4). I casi chiusi sono 5.575, di cui 5.486 guariti (+40); 89 deceduti.

Nel Vibonese, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 5.287, i nuovi casi sono 15. Attualmente i casi attivi sono 271, di cui 20 ricoveri; 251 in isolamento domiciliare (-11). I casi chiusi sono 5.016, di cui 4.928 guariti (+26); 88 deceduti.

Per quanto riguarda le persone che hanno contratto il Covid-19 e che provengono da altra regione o stato, i casi attivi sono 51, tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 343, tutti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile. Un dimesso dall’AOU di Catanzaro è stato inserito a domicilio nell’Asp di Provenienza (Cosenza).