Montalto, incastrati dalle telecamere. Multe agli “zozzoni” che abbandonano rifiuti

Arrivano in auto o furgoni, controllano se intorno a loro ci sia qualcuno che possa vederli e poi, con scatti fugaci, lanciano dalla vettura sacchi di spazzatura indifferenziata o addirittura alcuni abbandonano oggetti di vario materiale, come celle frigo ormai in disuso.

È quanto hanno ripreso le telecamere poste lungo il ponte Finita a Montalto Uffugo, nel cosentino. Ma gli “zozzoni” sono stati sanzionati dai carabinieri forestali.

Ogni singolo episodio è stato infatti ripreso dai sistemi di videosorveglianza, immagini che hanno permesso di risalire ai rispettivi responsabili.

A seguito di ripetuti casi di abbandono indiscriminato di spazzatura i carabinieri hanno effettuato dei servizi di monitoraggio lungo la cosiddetta strada della bonifica, la Sp 110 del comune di Lattarico, attività di controllo eseguita anche nella località “Marinella” di Montalto Uffugo.

Attualmente sono già state elevate multe per oltre 5mila euro, altre sono in fase di notifica. Le operazioni condotte dai militari della Forestale, si inseriscono nell’ambito di una campagna di controllo a contrasto di questo fenomeno messa in atto dal Gruppo Carabinieri di Cosenza.