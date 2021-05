Abbandono di rifiuti: tolleranza zero a Trebisacce per gli “zozzoni”

A Trebisacce tolleranza zero per chi abbandona i rifiuti indiscriminatamente. La cittadina ionica, da sempre particolarmente attenta alle tematiche ambientali e forte dell’ottava Bandiera Blu conquistata, ha deciso di potenziare la lotta all’inquinamento ambientale e all’abbandono dei rifiuti urbani.

Un giro di vite che si è concretizzato attraverso l’installazione di numerose foto trappole collocate in quelle zone della città, periferiche e centrali, da sempre luogo preferito dagli incivili che scelgono di sporcare il territorio comunale trasformando determinati punti in piccole discariche a cielo aperto.

Una situazione che perdurava da tempo, nonostante le diverse attività finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini, a cui si sono accompagnate decine e decine di bonifiche poste in essere per tutelare il decoro del paese.

Proprio per tutelare l’impegno dei cittadini virtuosi, che si impegnano nella raccolta differenziata, conquistando ottimi risultati, e per offrire a chiunque vive e visita Trebisacce la certezza di abitare in un paese in cui la cura per l’ambiente e la pulizia sono al primo posto, l’Amministrazione comunale, supportata dalle prove inequivocabili raccolte tramite le foto trappole, ha emesso un cospicuo numero di contravvenzioni, molte delle quali già recapitate a chi ha violato le norme in tema di abbandono dei rifiuti.

“È scattata un’azione tanto silenziosa quanto efficace – ha dichiarato il sindaco di Trebisacce Franco Mundo – che vuole mettere la parola fine a quei comportamenti di pochi che offendono tanti, in primo luogo il territorio. Proprio in queste ore le contravvenzioni stanno raggiungendo i protagonisti delle prime immagini analizzate. Ovviamente questo è solo l’inizio di un giro di vite destinato ad insegnare a chi non capisce che non si può imbrattare il territorio con i propri rifiuti abbandonati indiscriminatamente e che i comportamenti contrari alla legge vengono puniti e sanzionati, tanto più che i reati contro l’ambiente sono tra i più odiosi che si possano immaginare. A questa azione sanzionatoria continueremo ad affiancare le nostre attività formative per lo sviluppo di una coscienza ambientale, soprattutto nelle scuole, insieme ad una serie di iniziative che metteremo in campo con l’azienda che cura il Servizio di raccolta differenziata a Trebisacce. Abbiamo impiegato importanti risorse umane e finanziarie, e continueremo ad agire su questa linea, anche in collaborazione con EcoRoss, azienda che si occupa del servizio di Igiene Urbana nel nostro Comune. Trebisacce è una città che ha ZERO TOLLERANZA per tutti gli sporcaccioni”.