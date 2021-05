Rapisce la famiglia e la porta in Romania nonostante l’allontanamento: arrestato

Gli agenti del Commissariato di Corigliano-Rossano hanno arrestato un 37enne, J.S.G., mettendo la parola fine ad un incubo vissuto da una mamma e dai suoi bambini.

L’uomo era stato allontanato lo scorso aprile dalla casa familiare a seguito di serrate indagini - espletate sotto la direzione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Castrovillari, Serracchiani e coordinate dal Procuratore Manera – che aveva portato ad appurare una serie di condotte violente compiute dallo stesso nei confronti della moglie.

Provvedimento che il 37enne non ha però rispettato ed , a pochi giorni dall’allontanamento, è tornato a casa per rapire la coniuge e i figli e fuggire in auto in con l’intera famiglia verso il Porto di Brindisi, per poi imbarcarsi fino a giungere in Romania.

Un viaggio indisturbato per J.S.G., che era riuscito nel suo intento. La moglie, molto spaventata per la sua incolumità e quella dei bambini, non si è però arresa alla volontà del marito e approfittando di un suo momento di distrazione è riuscita a chiedere aiuto alla Polizia di Corigliano.

Ascoltato l’appello della donna ed eseguite nuove indagini su disposizione della Procura della Repubblica di Castrovillari, a carico dell’uomo è stato disposto l’aggravamento della misura cautelare.

In seguito a numerosi ed incessanti servizi di appostamento sui luoghi frequentati da J.S.G. e presso le abitazioni dei parenti, presenti sul territorio nazionale, il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato cosentino, è riuscito ad intercettarlo nella serata di ieri a casa del fratello, appena rientrato dalla Romania.

Dopo l’arresto, per come disposto dall’A.G., il 37enne è stato ristretto nel carcere di Castrovillari.