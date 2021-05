Vibo, aggredisce poliziotti e cerca di impossessarsi della loro pistola: arrestato

Attimi di tensione nella tarda mattinata di ieri a Vibo Valentia, dove un controllo sul possesso della patente di guida si è trasformato in una colluttazione.

Il tutto nato da una chiamata da parte di un cittadino, che avrebbe segnalato come in città fosse presente un soggetto che guidava senza patente.

Individuato e raggiunto l’uomo, un quarantacinquenne pregiudicato del posto, questi si è dimostrato da subito insofferente alle richieste degli agenti, arrivando rapidamente ad insultarli e minacciarli.

In breve il soggetto ha perso le staffe, aggredendo i due agenti e rendendo necessario l’aiuto di una seconda pattuglia.

Durante la colluttazione, che ha causato la distorsione del gomito sinistro ad un agente, l'uomo ha tentato in più modi di impossessarsi della pistola di ordinanza di uno di loro, senza però riuscirsi anche per via dei nuovi congegni di sicurezza.

Giunta sul posto la seconda pattuglia, il 45nne è stato bloccato ed immobilizzato. Portato in caserma e valutata la “spiccata pericolosità sociale” dell’individuo, già gravato da numerosi precedenti, è stato arrestato per resistenza, minaccia e lesione a pubblico ufficiale, e posto ai domiciliari.

L’agente ferito, invece, è stato accompagnato presso l’ospedale civile per le dovute cure del caso.