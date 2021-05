Paola, sit-in alla stazione. Di Natale: “Inaccettabile rinvio lavori ammodernamento”

“Insieme ai cittadini manifesteremo il nostro dissenso, chiedendo all'Assessore alle infrastrutture di rivedere le proprie priorità, probabilmente differenti da quelle reali di un territorio che ha bisogno di servizi e non di tagli”. È quanto afferma il segretario-questore dell’assemblea regionale, Graziano Di Natale, che nella giornata di domani parteciperà ad un sit-in di protesta presso la stazione ferroviaria di Paola.

“Quando nei palazzi del Potere vengono fatte valutazioni a dir poco discutibili come quelle di ignorare, volutamente, il possibile sviluppo di un collegamento ferroviario, quale la galleria Santomarco sulla Paola-Cosenza, è giusto protestare pacificamente ma in maniera convinta e passionale come accaduto in passato anche per difendere l'ospedale San Francesco” afferma ancora Di Natale, ricordando come proprio l’assessore regionale alle infrastrutture abbia “specificamente richiesto al Governo Italiano di non potenziare il collegamento ferroviario della Paola-Cosenza”.

“Sebbene tutto ciò sia accaduto nel silenzio dei politici che scorrazzano dalle nostre parti, alcuni dei quali della stessa estrazione politica di questa giunta regionale di centrodestra, avevo asserito che sulla vicenda non sarei rimasto a guardare” afferma ancora Di Natale, che conclude: “è mio dovere tutelare, in ogni modo, il territorio al quale sono legato. Dispiace far venire meno il profilo istituzionale ma, mio malgrado, sono costretto ad alzare i toni lanciando una proposta pubblica, apolitica, priva di primogeniture e secondi fini”.