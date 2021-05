Comuni sciolti per mafia, Calabria prima Regione in Italia

Dei 52 Comuni amministrati da commissioni straordinarie per infiltrazioni e condizionamento di tipo mafioso, ben 21 si trovano in Calabria, dove bisogna sommare anche le due Aziende Sanitarie Provinciali di Reggio Calabria e Catanzaro. È il quadro desolante emerso nella relazione del Ministero dell’Interno sull’attività svolta dalle commissioni straordinare in tutta Italia, e presentato direttamente al Parlamento.

Il primato negativo spetta alla Calabria, seguita dalla Sicilia con 14 enti commissariati, dalla Puglia con 8 e dalla Campania con 7, mentre Basilicata e Valle d’Aosta chiudono la classifica con 1 Comune ciascuno.

Il rapporto di riferisce ai commissariamenti avviati nel corso del 2020, e tiene conto anche di scioglimenti effettuati in precedenza e successivamente prorogati. Messo in luce anche il crescente fenomeno nel nord del paese, dove i Comuni commissariati salgono complessivamente a 9, in netto aumentor ispetto al passato.