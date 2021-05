Vicenda Sant’Anna, Saccomanno (Lega): “Asp aggrava deficit”

“Inspiegabile e non tollerabile la condotta assunta dai commissari straordinari dell’Asp di Catanzaro che non solo hanno omesso di dare seguito alle sentenze del Tar della Calabria e alle indicazioni regionali, ma stanno distruggendo un avamposto sanitario di altissimo valore come il Sant’Anna Hospital”.

Non usa mezzi termini il commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno, tornando sulla questione del Sant’Anna Hospital ancora oggi bloccato.

“Responsabilità gravissime sia sotto l’aspetto morale che contabili per le quali la Lega ha già interessato la Procura della Repubblica ed ora interesserà anche la Corte dei conti per i danni che i calabresi stanno subendo. Oltre, quindi, alla eliminazione di un servizio di rilevantissimo valore, la Calabria sta aggravando il deficit sanitario” afferma ancora l’esponente del carroccio, che parla di “eliminazione di un polo di eccellenza”.

Lo stesso poi denuncia quanto accaduto ad “oltre 120 pazienti” della struttura che “si sono trasferiti a Napoli per essere sottoposti a delicati interventi cardiologici, creando un aggravamento del già esistente e grave deficit, trattandosi di un esborso di oltre 2 milioni di euro”. Una condizione che, per Saccomanno, sarebbe da attribuire esclusivamente “alla triade che gestisce l’Asp di Catanzaro”.