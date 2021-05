Operazione Strade Sicure, cambio alla guida del Raggruppamento Calabria

Cambio operativo nel Raggruppamento “Calabria”: il comandante delle forze operative sud, Giuseppenicola Tota, ha ratificato il passaggio di consegne tra il 5° reggimento fanteria “Aosta” e l’82° reggimento fanteria “Torino”, a seguito di un back brief svolto in videoconferenza.

Sono circa 400 i militari impegnati assieme ai poliziotti in territorio calabrese nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, volta alla vigilanza di infrastrutture e siti sensibili. Operazione che ha permesso di svolgere innumerevoli attività nel corso delle quali sono state identificate circa 23 mila soggetti ed oltre 17 mila veicoli negli ultimi 6 mesi di attività.

Mesi caratterizzati non solo dal continuo e costante contrasto di eventi criminali e reati, ma anche da attività volte alla società civile ed alla collaborazione con i cittadini, come quelle svolte a favore delle strutture sanitarie, delle case famiglia e delle varie associazione, come quella dei volontari del sangue di Locri e Reggio Calabria.

Espresso un meritato apprezzamento per il lavoro svolto dal colonnello uscente Tinelli, che cederà ora il posto al colonnello Iervolino.