Omicidio Ronzello: Cassazione conferma due condanne

Condanna confermata per Remo e Maurizio Sorgiovanni, i due fratelli ritenuti responsabili dell’omicidio di Angelo Ronzello, commerciante di Monasterace, assassinato nella serata del 1° aprile del 2010.(QUI)

La Corte di Cassazione, confermando il giudizio di responsabilità, ha stabilito per i due uomini - ritenuti esecutori materiali del delitto e attualmente detenuti - una pena a 16 anni di reclusione, dichiarando l’intervenuta prescrizione per le armi.

Alla base del delitto ci sarebbe stato un debito non onorato per la fornitura di prodotti agricoli. Ronzello, quella sera era stato a cena a casa della sorella dei due imputati, non appena uscito dall’abitazione per rientrare a casa era stati attinto e ucciso da numerosi colpi esplosi da un fucile.

I due fratelli erano stati condannati in primo grado, dal Gup di Locri, alla pena di 30 anni di reclusione, così sostituita quella dell’ergastolo in ragione della scelta del rito abbreviato. Tale pena, in seguito, era stata sensibilmente ridotta ad anni 17 e mesi 4 di reclusione dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, che aveva escluso l’aggravante della premeditazione.