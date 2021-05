Feroleto. A fuoco un sottobosco, fiamme minacciano azienda

Un incendio divampato oggi pomeriggio in un sottobosco di Via Melia, nel comune di Feroleto, alimentato dal forte vento, si è propagato velocemente in direzione di una azienda di trasporti che si trova a poca distanza coinvolgendo anche un automezzo furgonato in disuso da diversi anni.

Sul posto sono immediatamente giunte le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che hanno estinto il fuoco evitando che si allargasse all’interno dell’azienda.

Intervenuti anche i carabinieri per gli quanto di competenza. Non si registrano danni a persone mentre sono in corso gli accertamenti per risalire all’origine dell'incendio: al momento nessuna ipotesi viene esclusa.