Filandari, nuove condanne contro il clan Soriano

La Corte d’Appello di Catanzaro si è espressa sulle condanne nei confronti del clan dei Soriano di Filandari, dopo l’annullamento ed il rinvio della Cassazione a seguito dell’appello di alcuni familiari degli imputati. Accusati a vario titolo di associazione a delinquere di tipo mafioso, nonché di detenzione illegale di armi, danneggiamenti ed estorsioni, il tutto aggravato dalle modalità mafiose, era stava avanzata la richiesta di uno sconto di pena.

Condanna da 13 anni e 10 mesi per Giuseppe Soriano, che dovrà pagare una multa di 17 mila euro; 13 anni e 5 mesi a Leone Soriano ed 11 anni a Gaetano Soriano, entrambi interdetti a vita dai pubblcii uffici, mentre 3 anni e 4 mesi sono stati chiesti per Graziella Silipigni, quest’ultima interdetta per 5 ani dai pubblici uffici.

Assolti in via definitiva Francesco Parrotta e Carmelo Soriano.