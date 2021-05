Incidente sul lavoro a Crotone: commessa travolta da uno scaffale

Stava mettendo a posto della merce nel negozio dove lavora, quando è rimasta schiacciata da uno scaffale a parete che le è caduto improvvisamente addosso. Attimi di panico nel pomeriggio nel pieno centro di Crotone, dove una commessa di un negozio di intimo sito sul corso cittadino è rimasta coinvolta in un incidente sul lavoro.

La giovane è stata colpita alle spalle, ed è stato necessario l’intervento del 118 per trasportarla in ospedale al fine di effettuare gli accertamenti necessari. La stessa accuserebbe forti dolori alla schiena. Giunti sul posto anche gli agenti della Polizia, che stanno effettuando ora le dovute verifiche per accertare che le norme di sicurezza fossero rispettate, a partire dal fissaggio dello scaffale caduto.