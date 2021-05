Tirocinanti, ennesima protesta alla cittadella regionale: “Chiediamo dignità”

Un nutrito gruppo di tirocinanti calabresi, impegnati a prestare servizio in enti pubblici privati, si è riunito questa mattina presso la cittadella regionale per mettere in atto l’ennesima protesta contro la mancanza di decisioni e dunque di certezze sul loro futuro lavorativo.

Sono circa 7 mila i soggetti in Calabria che svolgono servizio nella pubblica amministrazione senza alcun riconoscimento, alcuni dei quali oramai da oltre 10 anni. Una condizione insostenibile, che ha portato all’enesima manifestazione dove si torna a chiedere un regolare contratto di lavoro.

Assieme ai tirocinanti l’Usb ed il Csa, che hanno sottolineato la “critica condizione” dei tirocinanti, ribadendo come questi non chiedano la stabilizzazione ma “il riconoscimento di una dignità lavorativa attraverso la contrattualizzazione”.