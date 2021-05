Giustizia, Magorno (IV): “Non sminuire il lavoro dei Magistrati del Sud”

"In queste ore fa notizia l'Istituzione di una Commissione di studio per la Giustizia nel Sud con l'idea di esportare le "buone pratiche" formatesi negli uffici giudiziari del Centro-Nord. Quel che è certo è che non si può ignorare e tantomeno sminuire il grande lavoro dei Magistrati del Sud che, quotidianamente, operano con grande dedizione per affermare la cultura della legalità.” Lo rende noto il Senatore Ernesto Magorno.

“Il Mezzogiorno d'Italia è pieno di esempi virtuosi, - aggiunge Magorno - di ottime pratiche apprezzate e prese a esempio a livello mondiale. I Magistrati del Sud vanno ascoltati, sostenuti e valorizzati anche perché, con il loro impegno, hanno riportato la fiducia di tanti cittadini nello Stato e nella Giustizia".