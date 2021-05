Riqualificazione e rigenerazione sociale: finanziati oltre 2 mln per la città di Crotone

Duemilioni e duecentoventicinquemila euro. E’ l’importo del finanziamento al quale il Comune di Crotone è stato ammesso, previsto dagli “interventi e misure anticrisi in risposto all’epidemia da Covid – 19” a valere sui fondi Pac.

Somme che la Giunta Comunale, con un provvedimento deliberativo ha provveduto, a destinare per una serie di interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione sociale.

Tra gli interventi previsti: 300.000 euro per la messa in sicurezza, videosorveglianza e fornitura di arredi urbani nella villa Comunale; 200.000 euro per intervento di riqualificazione della piscina olimpionica comunale; 100.000 euro per intervento di potenziamento della mobilità sostenibile, attraverso il potenziamento delle piste ciclo pedonali; 50.000 euro per intervento di abbattimento di barriere architettoniche lungo le strade cittadine; 600.000 euro per riqualificazione urbana del piazzale antistante il nuovo teatro comunale; 1.000.000 euro per il potenziamento della rete dei servizi educativi, prima infanzia con interventi sugli asili nido comunali; interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione sociale.

Con lo stesso provvedimento che ha preso atto del finanziamento, la giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione con la Regione Calabria che sarà sottoscritto dal sindaco Voce.