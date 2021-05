Tornare a vivere Museo archeologico della Sibaritide: accolti i primi 60 visitatori

Tornare a vivere Museo archeologico della Sibaritide. Ieri, 19 maggio, la riapertura dopo le chiusure imposte dall'emergenza pandemica. I primi visitatori sono stati sessanta ragazzi del liceo scientifico Fortunato Bruno di Corigliano Rossano.

“Vederli varcare la porta del museo, finalmente aperta, e accoglierli è stata una grossa emozione”, commenta Filippo Demma, direttore del Parco archeologico di Sibari, Istituto che recentemente il ministro Franceschini ha dotato di autonomia speciale e che comprende due aree archeologiche, il Museo della Sibaritide e il Museo archeologico di Amendolara, sulla costa jonica cosentina. Il pubblico può ora tornare a visitarli.

Nei musei di Sibari e Amendolara, che ospitano reperti provenienti dalla Sibaritide e dalla zona settentrionale della provincia di Cosenza,- si legge in una nota - è in corso un restyling delle esposizioni che farà parte dell’esperienza della visita. L’obiettivo è quello di coinvolgere il pubblico nelle operazioni di riallestimento, attraverso spazi dedicati ad accogliere le impressioni ed i suggerimenti dei visitatori. Su alcuni manifesti bianchi, sistemati nelle sale dei musei, e presto anche su una pagina Facebook.

Quello che i visitatori troveranno nelle sale dei musei sarà un allestimento temporaneo, un work in progress – precisa il comunicato - che recupera l’allestimento precedente redistribuendolo in maniera più coerente. I reperti saranno sistemati nelle sale per provenienza geografica e cronologia (dalla protostoria al medioevo) e nelle vetrine per tema o contesto. Ogni sala sarà dotata di un paio di pannelli didattici, con poco testo e linguaggio semplice, che spiegheranno ai visitatori la provenienza dei reperti, con brevissime notazioni storiche, e la futura collocazione nel nuovo allestimento, dove saranno disposti in modo da raccontare delle vere e proprie storie. Sulle vetrine saranno descritte l’origine e le didascalie dei singoli reperti con pennarelli di vari colori, per dare il senso della provvisorietà.

INFO UTILI

Gli orari e le tariffe per effettuare le visite

Museo nazionale archeologico della Sibaritide: dal martedì alla domenica 9:00 - 19:30 (la biglietteria chiude alle 19:00).

Area archeologica del Parco del Cavallo: dal martedì alla domenica 9:00 - un’ora prima del tramonto

Area archeologica della Casa Bianca: chiusa

Museo archeologico nazionale di Amendolara: martedì, mercoledì e venerdì 9:00 - 19:30 (la biglietteria chiude alle 19:00)

Ingresso al Museo della Sibaritide e alle aree archeologiche: intero 5 euro; 18-25 anni: 2 euro; meno di 18 anni: gratuito

Ingresso al Museo archeologico nazionale di Amendolara: gratuito

Per il rispetto delle norme anti Covid, gli ingressi saranno cadenzati per l'accesso di 10 persone ogni 15 minuti, fatti salvi i nuclei familiari conviventi.

Si consiglia ai gruppi di più di 5 persone, fatti salvi i nuclei familiari conviventi, di prenotare le visite all'indirizzo mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ; la prenotazione è invece obbligatoria per gruppi organizzati e scolaresche.

Per maggiori informazioni rivolgersi ai numeri 0981 79391 e 098179392 o scrivere una mail all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ;