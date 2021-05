Incidente sulla statale 106 nel Catanzarese, auto si ribalta in galleria. Ferita coppia

È di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 19.25 sulla statale 106 Var/A tra lo svincolo di Squillace e Borgia, in direzione Catanzaro.

Due vetture, un’Audi e una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate e la Panda si è ribaltata in galleria. I due occupanti della Fiat, una coppia di anziani, sono rimasti leggermente feriti e per questo motivo sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 e poi sono stati trasportati in ospedale per ulteriori controlli. La donna a bordo dell’Audi non ha invece riportato alcuna ferita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Catanzaro che hanno messo in sicurezza le vetture e l’area, in attesa del soccorso stradale.

Sono inoltre arrivati i tecnici dell’Anas che hanno ripristinato le condizioni di sicurezza del tratto interessato dall’incidente. Sulla strada sono stati registrati disagi alla viabilità, il transito è stato dirottato su un’unica corsia fino al termine delle operazioni di soccorso. Sul lugo anche la polizia stradale per gli accertamenti del caso.