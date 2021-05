"Gettonopoli, archiviata la posizione di 4 consiglieri comunali di Catanzaro

Archiviazione per Demetrio Battaglia, Gianmichele Bosco, Nicola Fiorita ed Eugenio Riccio, attuali ed ex consiglieri comunali di Catanzaro. I quattro sono indagati nell’inchiesta “Gettonopoli”, in merito alla percezione dei gettoni di presenza alle commissioni consiliari del Comune capoluogo.

I legali dei quattro hanno depositato una deposizione dal cui esame è “derivata una plausibile ricostruzione alternativa residuando solo marginali irregolarità”, è scritto.

Sono rimasti in 8 gli indagati che dovranno rispondere dei reati di truffa aggravata, uso di atto falso, falsità ideologica e falsità materiale. La Procura aveva scoperto fine partecipazioni alle riunioni che invece di prendere parte a queste, sarebbero rimasti fuori dai locali e sarebbero poi rientrati per brevi intervalli di tempo. Le accuse sono state corroborate dagli elementi raccolti dall’analisi incrociata di verbali, filmati di video sorveglianza, mandati di pagamento e accrediti bancari.