Roggiano, auto in fiamme. Rogo si propaga a negozio

Auto in fiamme a Roggiano Gravina. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Rende è infatti intervenuta in via delle Mimose per domare il rogo che p poi porpagato a un negozio di casalinghi ed elettrodomestici che si trova a poca distanza.

Nell’incendio nessuna persona è rimasta ferita. I vigili sono arrivati sul posto col supporto di autobotte e sono ancora impegnati a domare il rogo. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per accertare l'origine dell'incendio.