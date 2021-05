Rossano. Fiamme in un agriturismo, rogo parte dal tetto di una villetta

Un incendio divampato stamani questa mattina in contrada Amica, nel comune di Rossano, ha interessato il tetto con in legno di una di tre villette che fanno parte di un agriturismo della zona. Al momento del rogo, nell’immobile fortunatamente non vi era nessuno.

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento cittadino che hanno estinto le fiamme messo in sicurezza il sito, evitando anche che le fiamme potessero propagarsi all’intera struttura.

Non risultano danni a persone, mentre sono in corso accertamenti per comprendere l’esatta origine dell'incendio.