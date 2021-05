Ss 106, senatrice Abate: “Amministrazione Corigliano-Rossano blocca la pratica”

Rosa Silvana Abate

“Ora come non mai le tempistiche sono fondamentali e chiedo all’amministrazione comunale di Corigliano-Rossano di affrontare la questione con la massima urgenza visto che parliamo di un’opera strategica”. È quanto afferma in una nota la senatrice del gruppo misto Rosa Silvana Abate, che lancia una stoccata al sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, accusandolo di bloccare e rallentare l’iter di definizione degli interventi sulla statale 106.

Lavori attesi oramai da molti anni, dove “la progettazione in fase più avanzata” riguarda il tratto tra Sibari e Rossano. “Ma se mentre l’amministrazione cassanese guidata dal sindaco Gianni Papasso ha prodotto tutti gli atti necessari per far progredire l’iter, quella di Corigliano-Rossano non ha dato seguito né a quanto stabilito in fase preliminare con Anas né alle successive sollecitazioni” afferma ancora la senatrice.

“Nello specifico, l’amministrazione comunale guidata da Flavio Stasi dovrebbe produrre una serie di atti amministrativi e sciogliere anche una riserva sul progetto riguardante una variante che interessa lo scalo di Rossano”, il tutto al fine di velocizzare quanto più possibile l’iter di realizzazione fino alla città di Crotone.