Covid, nuova ordinanza di Spirlì. Ariola di Gerocarne in “zona rossa”

Sono in vigore da oggi fino al 31 maggio le misure restrittive da “zona rossa” per Ariola di Gerocarne. Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha infatti firmato un’ordinanza con la quale ha istituto la zona rossa per la frazione Ariola.

Le nuove misure anti-Covid si applicano dalle 22 del 19 maggio, fino a tutto il 31 maggio. Il provvedimento è stato firmato a seguito della nota del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia con cui, lo scorso 17 maggio, è stato comunicato che nella frazione di Ariola “si rileva una significativa circolazione virale tra la popolazione residente, con 20 nuovi casi confermati registratisi negli ultimi 10 giorni, su una popolazione di 275 abitanti e per tali motivi viene proposta l’adozione delle misure restrittive di “zona rossa”.

Il dipartimento dell’Asp nel frattempo continua a monitorare la “situazione epidemiologica locale, segnalando tempestivamente all’Unità di crisi regionale, ogni variazione significativa intervenuta e l’eventuale opportunità di mantenere o di non prorogare ulteriormente le misure di cui trattasi”.