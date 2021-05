Arrestato per droga ad aprile scorso, passa dai domiciliari al carcere

Lo scorso 16 di aprile era stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, quando i poliziotti della Volanti, durante un servizio di controllo del territorio, lo avevano trovato con 400 grammi di cocaina pura (QUI).

I successivi controlli e ulteriori elementi emersi dalla prosecuzione delle indagini, svoli sempre dalla squadra volanti, hanno fornito all’Autorità Giudiziaria altri elementi che hanno indotto la Procura a richiedere e il Gip ad emettere la misura cautelare in carcere, in sostituzione del regime di arresti domiciliari, per un 34enne di Catanzaro, M.G., a cui era stato sottoposto precedentemente.

Dopo le formalità l’uomo è stato portato nella Casa Circondariale di Siano.