Catanzaro, in casa con marijuana e hashish. In manette 40enne

È stato notato a bordo di un’auto ferma ad un distributore di benzina ma alla vista della pattuglia delle volanti ha assunto un comportamento sospetto.

Da qui la decisione dei poliziotti di effettuare una perquisizione personale e veicolare, visti anche i precedenti dell’uomo, un catanzarese 40enne, ma quest’ultimo durante le operazione ha mostrato una certa tensione.

I poliziotti hanno così approfondito i controlli a casa del soggetto ed è così che in diversi ambienti e in del mobilio hanno trovato dapprima l’occorrente per la preparazione e il confezionamento delle dosi di droga: un bilancino e una bilancia di precisione con tracce di stupefacente, un elettrodomestico per la conservazione sotto vuoto e relativo cellophane, ed un grinder in metallo.

Inoltre sono stati scovati anche 510 grammi di marijuana e due di hashish, come accertato tramite le analisi di laboratorio eseguite successivamente sulle sostanze dal Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica. Il 40enne è stato messo ai domiciliari.