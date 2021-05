Crotone. Da giugno ritorna il mercato del primo giovedì del mese

Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha firmato una nuova ordinanza con la quale ha disposto la ripresa del regolare svolgimento del mercato del primo giovedì a far data dal mese di giugno.

Con la stessa ordinanza è stato disposto lo svolgimento straordinario del mercato per il 20 maggio.

Dalle 6 alle 15 è stato quindi istituito il divieto di sosta e di fermata nonché la chiusura al traffico veicolare nelle seguenti strade: - tratto di entrata di via C. Crea, dalla rotatoria monumento a Carlo Turano fino all'incrocio con via Marinella e via Pastificio; tratto di entrata di via C. Crea, dall'incrocio di via Cappuccini fino alla rotatoria monumento a Carlo Turano; via Louis Braille, dall'incrocio di via Spiagge delle Forche fino a via C. Crea; via Giovanni Scalise, dall'incrocio con via Miscello da Ripe fino a via C. Crea; via Francesco Le Rose, dall'incrocio con viale Regina Margherita fino a via Verdogne VI traversa.

E' disposto che gli operatori commerciali autorizzati possano svolgere attività mercatale fino alle 13, per di consentire la pulizia delle strade, nel rispetto e degli obblighi di distanziamento sociale.